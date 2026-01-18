Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Brand von Fahrzeugen und Wohngebäuden - Millionenschaden

Nagold (ots)

Am heutigen Morgen kurz nach 07:00 Uhr wurde der Brand einer Papiertonne gemeldet. Das neben der Papiertonne befindliche Wohnmobil und der Carport, unter welchem die Papiertonne stand, gerieten in der Folge ebenfalls in Brand. Die unmittelbar angrenzenden beiden Wohngebäude wurden ebenso in Mitleidenschaft gezogen und sind nicht mehr bewohnbar. Zudem brannte noch ein weiteres Fahrzeug vollständig aus, welches sich hinter einem der Gebäude befand. Der Schaden wird derzeit auf über eine Million Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Carolin Hummel

Führungs- und Lagezentrum

