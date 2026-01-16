Polizeipräsidium Pforzheim

Calw - Zwei Seniorinnen Opfer von Trickdiebstählen

Trickdiebe haben am gestrigen Tag gleich zweimal zugeschlagen: Zwei Seniorinnen wurden Opfer bislang unbekannter Täter.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ereignete sich der erste Fall gegen 15:00 Uhr im Bereich des Stahläckerwegs in Calw, der zweite gegen 18:30 Uhr im Bereich der Böblingerstraße in Nagold. In Calw verschafften sich drei bislang unbekannte Frauen unter dem Vorwand, Praktikantinnen eines Pflegedienstes zu sein, Zutritt zur Wohnung der Geschädigten. In Nagold trat zunächst eine Täterin unter diesem Vorwand an die ältere Dame heran, während zwei weitere Täterinnen unbemerkt in die Wohnung gelangten.

Jeweils eine der Täterinnen verwickelte die Geschädigten in ein Gespräch, während die anderen die Räumlichkeiten durchsuchten und Bargeld sowie Schmuck entwendeten. Erst im Nachhinein bemerkten die Seniorinnen das Fehlen der Wertgegenstände. Ob derzeit ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Im Fall von Nagold wird eine der Täterinnen als Anfang 20, ca. 167 cm groß und mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Im Fall von Calw werden die drei Täterinnen auf ein Alter zwischen 40 und 65 Jahren geschätzt. Weitere Personenbeschreibungen liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeireviere Calw sowie Nagold haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen und Hinweisgeber sich unter folgenden Rufnummern zu melden:

Polizeirevier Calw: 07051 161-0

Polizeirevier Nagold: 07452 9305-0

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung - Seien Sie besonders misstrauisch bei angeblichen Hilfsbitten oder Vorwänden - Bewahren Sie Bargeld und Wertsachen nicht offen oder leicht zugänglich auf - Ziehen Sie im Zweifel Angehörige oder Nachbarn hinzu - Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt

