Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - 2. Nachtrag zu Pressemeldung vom 15. Februar, 08:54 Uhr: B 294 zwischen Calmbach und Abzweig Agenbach wieder befahrbar

Calw (ots)

Die Fahrstreifensperrung auf der Bundesstraße 294 Freudenstadt - Pforzheim zwischen Calmbach und dem Abzweig Agenbach, wurde in beiden Richtungen wieder aufgehoben.

Die Strecke ist nun mit Ampelschaltung befahrbar. Der Verkehr wird so einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Nähere Angaben über die Dauer der Ampelschaltung sind derzeit noch nicht möglich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

