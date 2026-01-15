PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - 1. Nachtrag zu Pressemeldung vom 15. Februar, 08:54 Uhr: Nach Unfall mit Schwertransporter komplexe Bergungsmaßnahmen auf der B 294

Neuweiler (ots)

Wie bereits unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6196703 berichtet, kam es in den Nachtstunden zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 294, bei welchem ein Schwertransporter nebst Ladung verunfallte. Aufgrund der komplexen Bergungsmaßnahmen von einem Rotorblatt und einen Nachläufer war eine Vollsperrung erforderlich.

Das Rotorblatt und später der Nachläufer konnten in den Morgenstunden geborgen werden und befinden sich auf der Fahrbahn. Neben diesem Schwertransport waren weitere Fahrzeuge mit Rotorblättern in einer Kolonne unterwegs, die sich ebenso in dem Streckenabschnitt befanden. Eine Weiterfahrt aller Fahrzeuge ist derzeit nicht möglich und muss in der kommenden Nacht erfolgen.

Des Weiteren sind Reparatur- und Reinigungsarbeiten am Unfallort erforderlich, so dass die Bundesstraße nach derzeitigem Stand voraussichtlich bis zur Mittagszeit des 16. Januar gesperrt sein dürfte. Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet.

Benjamin Koch, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

