POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Autofahrer mit über zwei Promille unterwegs

Ein stark alkoholisierter VW-Fahrer ist am späten Mittwochabend von der Polizei kontrolliert worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldeten aufmerksame Zeugen gegen 23:00 Uhr ein Mann, welcher am Ortsausgang Ötisheim augenscheinlich betrunken in sein Fahrzeug gestiegen und in Richtung Enzberg weggefahren war. Durch Beamte des Polizeireviers Mühlacker konnte der 65-Jährige in seinem Pkw vor seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein freiwilliger Alkoholvortest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Da er auf den Hinweis, dass er kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen darf, sehr uneinsichtig reagierte, wurden seine Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

