Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Pforzheim (ots)

Mit über zwei Promille ist eine 42-Jährige am Mittwochabend von Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd kontrolliert worden.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr die Fiat-Fahrerin auffällig gegen 18:00 Uhr im Bereich des Haidachs in Pforzheim, wie es ein aufmerksamer Bürger der Polizei mitteilte. Auf der Pillauer Straße wurde die 42-Jährige von der Polizei kontrolliert. Dabei konnten die Beamten starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille.

Neben einer Blutprobe musste die 42-Jährige auch ihren Führerschein abgeben.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

