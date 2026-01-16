Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Lkw - Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Donnerstagnachmittag in Mühlacker einen Lkw während des Vorbeifahrens beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Unbekannte gegen 15:25 Uhr mit seinem Lkw die L1132 von Ötisheim in Fahrtrichtung Mühlacker. Im zweispurigen Bereich der Ötisheimer Straße kam es, als der Fahrer des unbekannten Lkw an dem 38-jährigen Fahrer eines anderen Lkw links vorbeifuhr, zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden unter anderem der linke Außenspiegel sowie weitere Fahrzeugteile des Lkw des 38-Jährigen beschädigt. Dieser erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt auf der Pforzheimer Straße in Richtung Stuttgart fort, ohne sich um den verletzten Lkw-Fahrer und den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Mühlacker bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Lkw-Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 07041 96930 zu melden.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell