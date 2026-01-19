Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Pforzheim (ots)

Weil ihnen die Fahrweise eines BMW-Fahrers aufgefallen ist, wollte am frühen Sonntagmorgen eine Streife des Verkehrsdienstes Pforzheim den Fahrer kontrollieren.

Der BMW fiel der Streife zunächst an der Kreuzung Leopoldstraße/Zerennerstraße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf. Nachdem die Beamten durch Einschalten von Martinshorn und Blaulicht ihre Kontrollabsicht bekundet hatten, entzog sich der Fahrer sein zunächst der Kontrolle und setzte seine Fahrt fort.

In der Hohlstraße parkte der Fahrer sein Fahrzeug und wurde anschließend von den Beamten kontrolliert. Dabei stellten diese fest, dass der 33-jährige Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Atemalkoholvortest ergab zudem einen Wert von über einem Promille. Der Mann musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle begleiten. Simone Unger, Pressestelle

