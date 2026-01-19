Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Pforzheim (ots)

Mit über zwei Promille ist ein 54-Jähriger am Samstagnachmittag von Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd kontrolliert worden.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der Mercedes-Fahrer auffällig gegen 17:30 Uhr auf der Kelterstraße stadteinwärts. Auf der Durlacher Straße wurde die 54-Jähriger von der Polizei kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von weit über zwei Promille.

Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Simone Unger, Pressestelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell