Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Pforzheim (ots)

Mit über zwei Promille ist ein 54-Jähriger am Samstagnachmittag von Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd kontrolliert worden.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der Mercedes-Fahrer auffällig gegen 17:30 Uhr auf der Kelterstraße stadteinwärts. Auf der Durlacher Straße wurde die 54-Jähriger von der Polizei kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von weit über zwei Promille.

Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Simone Unger, Pressestelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
