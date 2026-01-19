POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken mit dem Auto unterwegs
Pforzheim (ots)
Mit über zwei Promille ist ein 54-Jähriger am Samstagnachmittag von Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd kontrolliert worden.
Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der Mercedes-Fahrer auffällig gegen 17:30 Uhr auf der Kelterstraße stadteinwärts. Auf der Durlacher Straße wurde die 54-Jähriger von der Polizei kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von weit über zwei Promille.
Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.
Simone Unger, Pressestelle.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell