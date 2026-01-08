Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Alkoholisierter Mann (3,2 Prom) läuft über Gleise

Friedrichstadt (ots)

Gestern Abend gegen 20.00 Uhr wurde die Leitstelle der Flensburger Bundespolizei über eine Person im Bahnhof Friedrichstadt informiert, der dort über die Gleise laufen soll. Eine Streifenwagenbesatzung wurde entsandt und ein Langsamfahrbefehl für die durchfahrenden Züge angeordnet.

Die Bundespolizeistreife konnte auch einen Mann auf dem Bahnsteig in Friedrichstadt antreffen. Der polnische Mann wirkte augenscheinlich stark alkoholisiert.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 3,2. Die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens nahm sich des Mannes an. Im Rettungswagen konnte dieser nicht eigenständig aufstehen.

Der 46-Jährige wurde mit ins Krankenhaus nach Husum genommen.

