Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Husumer Bahnhof

Husum (ots)

Beamte der Bundespolizei bestreiften am 07.01.2026 gegen 22:15 Uhr den Husumer Bahnhof. In der Bahnhofshalle kontrollierten sie einen 48-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Haftbefehl nach Verurteilung wegen Erschleichens von Leistungen gesucht wurde.

Er wurde verhaftet und dem Bundespolizeirevier Bredstedt zugeführt.

Da der 48-Jährige den haftbefreienden Betrag von 1800 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in die JVA Kiel überstellt. Hier erwartet ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Thomas Hippler
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
Telefon: 0461/ 3132 - 1011
Mobil: 0172/ 4011 278
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg

