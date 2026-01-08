PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bundespolizei stoppt PKW: Haftbefehl, Sicherheitsleistung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, fehlender Haftpflichtversicherungsschutz

Flensburg (ots)

Eine Streife der Flensburger Bundespolizei stoppte am 07.01.2026 gegen 13:45 Uhr im Bereich des Citti-Parks einen Peugeot 407 mit polnischen Kennzeichen und kontrollierte das mit acht Personen besetzte Fahrzeug.

Hierbei stellte sich heraus, dass einer der Insassen mit Haftbefehl gesucht wurden. Der 28-jährige ukrainische Staatsangehörige war nach Fahren ohne Fahrerlaubnis von einem deutschen Gericht zu einer Geldstrafe von 600 Euro oder 15-tägiger Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Der Mann konnte das Geld vor Ort aufbringen, somit wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kontrolle des 21-jährigen ukrainischen Fahrzeugführers wiederum ergab, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Auch stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht haftpflichtversichert war. Somit wurden dementsprechende Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Auslandsfahrzeug-Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Auch eine 25-jährige Ukrainerin, die sich im Fahrzeug befand, war zur Fahndung ausgeschrieben. Nachdem gegen sie ein laufendes Verfahren nach Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis betrieben wird und sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, war sie dazu verpflichtet worden, die zu erwartende Strafe in Höhe von 375 Euro zu zahlen. Da ihr dies vor Ort nicht möglich war, wurde sie dem Bundespolizeirevier Flensburg zugeführt. Gegen 17:00 Uhr konnte ein Bekannter von ihr hier die geforderte Summe bezahlen.

Der PKW durfte aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes nicht mehr bewegt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Thomas Hippler
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
Telefon: 0461/ 3132 - 1011
Mobil: 0172/ 4011 278
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 12:36

    BPOL-FL: Bundespolizisten verhaften international gesuchten Dieb

    Elmshorn (ots) - Sonntagmorgen gegen 01.15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Bahnhof Elmshorn einen Mann. Dieser wies sich mit einem abgelaufenen bulgarischen Reisepass aus. Bei der fahndungsmäßigen Abfrage stellten die Bundespolizisten dann fest, dass gegen den 41-jährigen Bulgaren ein internationaler Haftbefehl vorlag. Die bulgarischen Behörden suchten den ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:16

    BPOL-FL: Mann auf Hindenburgdamm löst Polizeieinsatz aus

    Hindenburgdamm (ots) - Gestern Nachmittag gegen 15.45 Uhr wurde die Bundespolizei über eine Person informiert, die auf dem Hindenburgdamm lief. Nach Aussage eines Lokführers soll der Mann jedoch nicht auf den Gleisen laufen. Eine entsandte Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei traf trotz der schlechten Witterungsbedingungen den Mann auf der Mitte des Hindenburgdamms an. Da der Aufenthalt auf dem Hindenburgdamm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren