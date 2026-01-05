PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Mann auf Hindenburgdamm löst Polizeieinsatz aus

Hindenburgdamm (ots)

Gestern Nachmittag gegen 15.45 Uhr wurde die Bundespolizei über eine Person informiert, die auf dem Hindenburgdamm lief. Nach Aussage eines Lokführers soll der Mann jedoch nicht auf den Gleisen laufen.

Eine entsandte Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei traf trotz der schlechten Witterungsbedingungen den Mann auf der Mitte des Hindenburgdamms an.

Da der Aufenthalt auf dem Hindenburgdamm verboten ist nahmen die Beamten den Mann mit zum Festland.

Es stellte sich letztendlich heraus, dass der 42-jährige Spanier seit vier Jahren zu Fuß unterwegs war.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

