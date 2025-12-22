Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Kontrolle Reisebus; Pyrotechnik und Sturmhauben sichergestellt

Ellund (ots)

Samstagmorgen gegen 04.00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Reisebus, der zur Einreise aus Dänemark kam, am Scandi-Park in Handewitt. Im Bus wurden 40 Männer angetroffen, die zum Fußballspiel in Wolfsburg wollten.

Bei der eingehenden Kontrolle entdeckten die Bundespolizisten neben mehr als 50 "Bengalos", Raketen und Böllern auch 19 Sturmhauben. Ein Sprengstoffspürhund der Bundespolizei "schlug" mehrfach an.

Einige Gegenstände konnten zwei dänischen Staatsbürgern zugeordnet werden. Die beiden Männer erwarten nun Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Alle Gegenstände wurden durch die Bundespolizisten sichergestellt.(siehe Bild) Danach konnten die Fußballfans ihre Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell