Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Autozug bei Rangierfahrt entgleist

Niebüll (ots)

Heute Morgen gegen 05.45 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizei über eine Zugentgleisung im Bahnhof Niebüll informiert. Eine Streife wurde zum Einsatzort entsandt und der entsprechende Gleisabschnitt gesperrt.

Vor Ort stellte sich den Beamten folgendes Bild dar. Ein Autozug von RDC war auf einer Rangierfahrt für die Bereitstellung am Verladeterminal mit einem Drehgestell entgleist (siehe Bild).

Da der Autozug auf dem Zufahrtgleis zum Verladeterminal steht ist eine Verladung derzeit nicht möglich. Der Personenverkehr von und nach Sylt ist davon nicht betroffen.

Das Technische Hilfswerk aus Niebüll wird die Aufgleisung des verunfallten Zuges übernehmen.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte unter 0160/8946178

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

