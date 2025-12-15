Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Ohne Führerschein im Auto der Mutter unterwegs; Bundespolizei stoppt unbeleuchtetes KFZ in der Dunkelheit

Handewitt (ots)

Eine Streife der Bundespolizei stoppte am 14.12.2025 gegen 18:00 Uhr einen Mitsubishi Space Star im Bereich des Skandiparks in Handewitt. Aufgefallen war den Beamten der PKW dadurch, dass er unbeleuchtet durch die Dunkelheit fuhr.

Der 20-jährige deutsche Fahrzeugführer räumte gleich ein, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Er würde aber derzeit die Fahrschule besuchen und davon ausgehen, die Fahrerlaubnis in ungefähr zwei Monaten zu erlangen.

Das Auto gehöre seiner Mutter, die nichts von seinen Eskapaden wüsste. Er hätte ohne deren Wissen den Fahrzeugschlüssel aus dem häuslichen Schlüsselkasten entwendet, sich ins Auto gesetzt und sei losgefahren.

Die eingesetzten Bundespolizisten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Ob der 20-Jährige seine Fahrerlaubnis aufgrund des Vorfalls tatsächlich in zwei Monaten erlangen wird, liegt in der Hand der Führerscheinbehörde.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Landespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell