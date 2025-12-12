Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Unfall auf Bahnübergang - Fahrerin schwer verletzt

Landscheide (ots)

Heute Vormittag gegen 07.45 Uhr kam es auf der Bahnstrecke Wilster nach Brunsbüttel zu einem Zusammenprall eines PKW mit einer Güterlok. Der Unfall ereignete sich an einem nicht technisch gesicherten Bahnübergang bei Landscheide.

Die 53-jährige Fahrerin befuhr den Bahnübergang mit ihrem Dacia als der Zug kam. Der Lokführer leitete eine Schnellbremsung ein, es kam jedoch zum Zusammenprall. Der PKW wurde auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Zug war in Richtung Brunsbüttel unterwegs.

Nach ärztlicher Versorgung wurde die Frau schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Vor Ort waren die Feuerwehren aus Nortorf, Wilster und Brokdorf, der Rettungsdienst und ein Notarzt sowie Beamte der Landes- und Bundespolizei.

Die eingleisige Bahnstrecke war von 07.42 bis 09.04 Uhr für die Einsatzmaßnahmen gesperrt.

Die Landespolizei muss nun ermitteln, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell