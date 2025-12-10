Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Mit knapp 2,6 Promille Bahnmitarbeiterin ins Gesicht geschlagen

Neumünster (ots)

Gestern Nachmittag gegen 13:45 Uhr versuchte eine Mitarbeiterin des Bahnsteigservice im Wartehäuschen auf Bahnsteig 3 des Bahnhofs Neumünster einen schlafenden Mann ohne Reiseabsichten zu wecken, um ihn des Bahnhofes zu verweisen. Der 38-jährige polnische Staatsangehörige erwachte und verpasste der Bahnmitarbeiterin mit der flachen Hand einen Schlag ins Gesicht.

Der Mann war erst am Vortag dabei beobachtet worden, wie er in den Gleisbereich uriniert hatte. Dieser Vorfall war von der Bundespolizei Neumünster aufgenommen worden. Zu diesem Zweck wurde gegen ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgenommen und ein Platzverweis ausgesprochen.

Erneut rief die Mitarbeiterin eine Streife der Bundespolizei, die den sichtbar alkoholisierten Mann dem Bundespolizeirevier Neumünster zuführte.

Ein hier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 2,6 Promille.

Gegen den 38-Jährigen wurde durch den Bahnsteigservice ein Hausverbot verhängt. Des Weiteren wurde gegen ihn durch die Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er mit einem Platzverweis des Bahnhofs verwiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell