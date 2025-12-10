PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Mit knapp 2,6 Promille Bahnmitarbeiterin ins Gesicht geschlagen

Neumünster (ots)

Gestern Nachmittag gegen 13:45 Uhr versuchte eine Mitarbeiterin des Bahnsteigservice im Wartehäuschen auf Bahnsteig 3 des Bahnhofs Neumünster einen schlafenden Mann ohne Reiseabsichten zu wecken, um ihn des Bahnhofes zu verweisen. Der 38-jährige polnische Staatsangehörige erwachte und verpasste der Bahnmitarbeiterin mit der flachen Hand einen Schlag ins Gesicht.

Der Mann war erst am Vortag dabei beobachtet worden, wie er in den Gleisbereich uriniert hatte. Dieser Vorfall war von der Bundespolizei Neumünster aufgenommen worden. Zu diesem Zweck wurde gegen ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgenommen und ein Platzverweis ausgesprochen.

Erneut rief die Mitarbeiterin eine Streife der Bundespolizei, die den sichtbar alkoholisierten Mann dem Bundespolizeirevier Neumünster zuführte.

Ein hier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 2,6 Promille.

Gegen den 38-Jährigen wurde durch den Bahnsteigservice ein Hausverbot verhängt. Des Weiteren wurde gegen ihn durch die Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er mit einem Platzverweis des Bahnhofs verwiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 09:18

    BPOL-FL: 76-jährige Autofahrerin fährt mehrfach in Gegenverkehr - Weiterfahrt untersagt

    Struckum (ots) - Gestern Nachmittag gegen 17.15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei ein BMW auf der B 5 auf, der vor ihnen fuhr und mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Die Beamten wollten das Fahrzeug gefahrenabwehrend stoppen und schalteten Blaulicht an. Dieses Signal ignorierte die Autofahrerin. Letztendlich konnte der PKW in Struckum gestoppt ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:10

    BPOL-FL: Gesuchter provoziert Bundespolizeieinsatz - Haftbefehl vollstreckt

    Itzehoe (ots) - Am 29.11.2025 gegen 20:45 Uhr sollte im Itzehoer Bahnhof eine Regionalbahn in die Abstellgruppe gefahren werden, da die Fahrt des Zuges hier endete. Ein Fahrgast jedoch wollte nicht aussteigen. Daher informierte der Zugbegleiter die Bundespolizei über die Situation. Unverzüglich nahm sich eine Streife des Sachverhaltes an. Die Beamten forderten den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren