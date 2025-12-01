Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Gesuchter provoziert Bundespolizeieinsatz - Haftbefehl vollstreckt

Itzehoe (ots)

Am 29.11.2025 gegen 20:45 Uhr sollte im Itzehoer Bahnhof eine Regionalbahn in die Abstellgruppe gefahren werden, da die Fahrt des Zuges hier endete.

Ein Fahrgast jedoch wollte nicht aussteigen. Daher informierte der Zugbegleiter die Bundespolizei über die Situation. Unverzüglich nahm sich eine Streife des Sachverhaltes an.

Die Beamten forderten den Mann dazu auf, den Zug zu verlassen, was dieser dann auch tat.

Eine anschließende Überprüfung auf dem Bahnsteig ergab, dass nach dem 52-jährigen deutschen Staatsangehörigen mit einem Untersuchungshaftbefehl gefahndet wurde. Vorgeworfen werden ihm zehn Fälle des Fahrens ohne Fahrkarte in öffentlichen Verkehrsmitteln (Erschleichen von Leistungen).

Des Weiteren soll er in knapp 50 weiten Fällen ohne Fahrkarte angetroffen worden sein, die demnächst vor Gericht verhandelt werden.

Der 52-Jährige wurde verhaftet und durch die Angehörigen der Bundespolizei einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

