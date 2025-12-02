Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: 76-jährige Autofahrerin fährt mehrfach in Gegenverkehr - Weiterfahrt untersagt

Struckum (ots)

Gestern Nachmittag gegen 17.15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei ein BMW auf der B 5 auf, der vor ihnen fuhr und mehrfach in den Gegenverkehr geriet.

Die Beamten wollten das Fahrzeug gefahrenabwehrend stoppen und schalteten Blaulicht an. Dieses Signal ignorierte die Autofahrerin. Letztendlich konnte der PKW in Struckum gestoppt werden.

Die 76-jährige Fahrerin gab an ,durch die Scheinwerfer der Autos geblendet und überfordert gewesen zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille.

Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Abholung organisiert.

Es wurde ein Bericht an die Führerscheinstelle gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell