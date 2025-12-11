Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Einbruch in Bahnumspannwerk- Bundespolizei sucht Zeugen

Neumünster (ots)

Gestern Abend gegen 22.00 Uhr wurde die Bundespolizei über eine Alarmauslösung am Bahnumspannwerk in Neumünster informiert.

Umgehend wurden zwei Streifenwagen der Bundespolizei entsandt. Die Beamten stellten fest, dass der Zaun des Umspannwerkes durchtrennt war und diverse Türen gewaltsam geöffnet wurden. (siehe Bild) Diverse Schränke wurden durchwühlt.

Ein Hubschrauber der Bundespolizei wurde für die Nahbereichsfahndung hinzugezogen. Diese verlief jedoch erfolglos.

Der Kriminaldauerdienst der Kripo Neumünster wurde alarmiert und es konnten Spuren gesichert werden.

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen auch mit PKW im Bereich Aalbrooksweg/Rendsburger Str. in der Nähe des Gewerbeparks Eichhof in Neumünster gesehen haben. Der Tatzeitraum dürfte von 21.30 bis 22.00 Uhr gewesen sein. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Flensburg unter der Nummer 0461/3132-0 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

