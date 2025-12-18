Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bundespolizisten retten verletzten Schwan

Bild-Infos

Download

Handewitt (ots)

Gestern Abend kam eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf eine unklare Verkehrslage im Bereich Handewitt zu. Auf der B199 im Bereich der Kurve zur Auffahrt zur A7 stand ein PKW mit eingeschalteten Warnblinklicht und ein Bus fuhr dort in Schrittgeschwindigkeit. Die Beamten entdeckten einen offensichtlich verletzten Schwan mit Blutanhaftungen in der mittleren Schutzplanke.

Es musste schnell gehandelt werden. Die Bundespolizisten sperrten kurzfristig gefahrenabwehrend die Straße, ergriffen den Schwan und brachten ihn aus dem Gefahrenbereich.

Es stellte sich heraus, dass das Tier sich beim Überqueren der Straße erheblich an einem seiner Flügel verletzt hatte. Etwaige Startversuche auf der Straße waren offensichtlich missglückt.

Der örtliche Jagdpächter wurde alarmiert und nahm das Tier daraufhin in seine Obhut. Der Schwan soll nun in einer Wildtierauffangstation wieder "aufgepäppelt" werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell