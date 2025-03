Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Daun - Sachbeschädigungen am Verkehrsgarten

Daun (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte erneut das Gebäude des Dauner Verkehrsgartens im Wehrbüsch durch Farbschmierereien beschädigt. Die Polizei Daun hat dort in den letzten Wochen bereits mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung gegen bislang unbekannte Tatverdächtige aufgenommen. Neben der Beschmutzung durch Farbe wurden auch Gegenstände am Gebäude beschädigt. Der Schaden beläuft sich mittlerweile auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Daun.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell