BPOL-FL: Neumünster Bahnhof: Haftbefehl vollstreckt und zugleich verbotenes Messer gefunden

Neumünster (ots)

Eine Streife der Bundespolizei Neumünster entschied sich am 27.12.2025 gegen 17:45 Uhr im Bereich des Haupteingangs des Bahnhofs zu einer Kontrolle eines 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Hierbei fanden die Bundespolizisten nicht nur ein zugriffbereites sogenanntes Einhandmesser, sondern stellten zudem auch fest, dass der Mann sowohl mit Haftbefehl nach Verurteilung wegen Betrugs als auch mit zwei Fahndungsnotierungen zweier Staatsanwaltschaften zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes gesucht wurde.

Da der 26-Jährige die haftbefreienden 900 Euro nicht auftreiben konnte, wurde er in die JVA Kiel überstellt, wo er die nächsten 30 Tage eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen wird.

Das Messer wurde sichergestellt, ein entsprechendes Verfahren wurde zudem eingeleitet.

