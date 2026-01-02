Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Zivilstreife der Bundespolizei entdeckt unterschlagenen Mietwagen; Ausweis und Führerschein gefälscht

Flensburg (ots)

Eine Zivilstreife der Flensburger Bundespolizei kontrollierte am 31.12.2025 gegen 12:30 Uhr einen VW T-Roc im Flensburger Stadtgebiet. Der Fahrzeugführer gab an, aus Bulgarien zu stammen und legte einen augenscheinlich bulgarischen Ausweis vor.

Die Bundespolizisten erkannten, dass es sich nicht nur bei dem Ausweis, sondern auch bei dem gezeigtem Führerschein um Fälschungen handelte.

Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass der VW, ein Mietwagen, bereits fünf Tage zuvor hätte zugegeben werden müssen. Die Mietwagenfirma hatte die nicht erfolgte Rückgabe des Fahrzeugs bereits zur Anzeige gebracht.

Zuständigkeitshalber wurde eine Streife der Landespolizei hinzugezogen.

Der Fahrzeugführer, tatsächlich ein 27-jähriger albanischer Staatsangehöriger, wurde dem 1. Polizeirevier zugeführt, der Mietwagen wurde sichergestellt.

Von hier aus werden die weiteren Ermittlungen in dieser Sache geführt. Unter anderem wurden Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

