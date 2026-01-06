Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bundespolizisten verhaften international gesuchten Dieb

Elmshorn (ots)

Sonntagmorgen gegen 01.15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Bahnhof Elmshorn einen Mann. Dieser wies sich mit einem abgelaufenen bulgarischen Reisepass aus.

Bei der fahndungsmäßigen Abfrage stellten die Bundespolizisten dann fest, dass gegen den 41-jährigen Bulgaren ein internationaler Haftbefehl vorlag. Die bulgarischen Behörden suchten den Mann, weil er im Jahr 2020 in zwei Fällen Eisenwaren gestohlen hatte. Er hat noch sieben Monate Haft zu verbüßen.

Der 41-jährige Mann wurde verhaftet und nach richterlicher Vorführung beim Amtsgericht Itzehoe in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der Generalstaatsanwalt in Schleswig prüft derzeit die Auslieferung nach Bulgarien.

