PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bundespolizisten verhaften international gesuchten Dieb

Elmshorn (ots)

Sonntagmorgen gegen 01.15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Bahnhof Elmshorn einen Mann. Dieser wies sich mit einem abgelaufenen bulgarischen Reisepass aus.

Bei der fahndungsmäßigen Abfrage stellten die Bundespolizisten dann fest, dass gegen den 41-jährigen Bulgaren ein internationaler Haftbefehl vorlag. Die bulgarischen Behörden suchten den Mann, weil er im Jahr 2020 in zwei Fällen Eisenwaren gestohlen hatte. Er hat noch sieben Monate Haft zu verbüßen.

Der 41-jährige Mann wurde verhaftet und nach richterlicher Vorführung beim Amtsgericht Itzehoe in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der Generalstaatsanwalt in Schleswig prüft derzeit die Auslieferung nach Bulgarien.

Rückfragen bitte unter 0160/8946178

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 11:16

    BPOL-FL: Mann auf Hindenburgdamm löst Polizeieinsatz aus

    Hindenburgdamm (ots) - Gestern Nachmittag gegen 15.45 Uhr wurde die Bundespolizei über eine Person informiert, die auf dem Hindenburgdamm lief. Nach Aussage eines Lokführers soll der Mann jedoch nicht auf den Gleisen laufen. Eine entsandte Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei traf trotz der schlechten Witterungsbedingungen den Mann auf der Mitte des Hindenburgdamms an. Da der Aufenthalt auf dem Hindenburgdamm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren