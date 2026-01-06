Bundespolizeiinspektion Flensburg
BPOL-FL: Bundespolizisten verhaften international gesuchten Dieb
Elmshorn (ots)
Sonntagmorgen gegen 01.15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Bahnhof Elmshorn einen Mann. Dieser wies sich mit einem abgelaufenen bulgarischen Reisepass aus.
Bei der fahndungsmäßigen Abfrage stellten die Bundespolizisten dann fest, dass gegen den 41-jährigen Bulgaren ein internationaler Haftbefehl vorlag. Die bulgarischen Behörden suchten den Mann, weil er im Jahr 2020 in zwei Fällen Eisenwaren gestohlen hatte. Er hat noch sieben Monate Haft zu verbüßen.
Der 41-jährige Mann wurde verhaftet und nach richterlicher Vorführung beim Amtsgericht Itzehoe in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Der Generalstaatsanwalt in Schleswig prüft derzeit die Auslieferung nach Bulgarien.
Rückfragen bitte unter 0160/8946178
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell