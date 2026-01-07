Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Jugendliche mit Messer und Machete im Bahnhof angetroffen

Neumünster (ots)

Gestern Abend gegen 21.30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Bahnhof Neumünster. Zwei Jugendliche liefen bei Erkennen der Beamten weg, konnten jedoch von den Bundespolizisten gestellt werden.

Der Grund für die Flucht war schnell klar: Es handelte sich bei um zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren. Der Jüngere hatte unter seiner Jacke eine Machete mit einer Klingenlänge von 40 cm versteckt (siehe Bild). Bei dem 14-Jährigen wurde in der Hosentasche ein Einhandmesser gefunden.

Beide Jungen wurden mit zur Dienststelle genommen. Die Machete und das Messer wurden sichergestellt. Die Jugendlichen erhielten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Erziehungsberechtigten wurden informiert und holten die Jungen ab.

