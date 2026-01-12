PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Gudensberger Firma: Täter richten hohen Schaden an

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.01.2026:

Gudensberg

Tatzeit: Samstag, 10.01.2026, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 11.01.2026, 11:30 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 22:00 Uhr und 11:30 Uhr, in eine Lebensmittelfirma in der Fritzlarer Straße in Gudensberg eingebrochen. Dabei verursachten sie einen erheblichen Sachschaden, der derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt wird.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zutritt zu dem Firmengebäude und den Büroräumen. Anschließend hebelten sie eine weitere Tür auf und gelangten so in sämtliche Räumlichkeiten des Gebäudes, darunter auch in den Kellerbereich. Im Inneren durchsuchten die Täter gezielt mehrere Räume nach Wertgegenständen und öffneten zwei vorgefunden Tresore mit Gewalt. Auch im Produktionsbereich richteten sie weiteren Schaden an, indem sie verschlossene Türen eintraten. Welche Gegenstände genau entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittler gehen jedoch von einem erheblichen Gesamtschaden aus.

Die Kriminalpolizei in Homberg bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Fritzlarer Straße in Gudensberg beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

