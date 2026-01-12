Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Markthalle: Schmuck und Münzen gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.01.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Freitag, 09.01.2026, 19:00 Uhr bis Samstag, 10.01.2026, 11:30 Uhr

Am Wochenende, zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Samstag, 11:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Markthalle in der Johannes-Zenker-Straße in Homberg ein. Die Einbrecher entwendeten dabei Wertgegenstände aus mehreren bereits für den anstehenden Trödelmarkt aufgebauten Verkaufsständen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter durch das gewaltsame Zerstören eines Glaseinsatzes an einer Nebeneingangstür unbefugt Zutritt zur Halle sowie zu einer angrenzenden weiteren Halle. Im Anschluss hebelten sie zwei weitere Türen im Gebäude auf. In den Räumlichkeiten durchwühlten sie mehrere Verkaufsstände und stahlen unter anderem Schmuck, Sammler-Münzen sowie weitere Wertgegenstände.

Eine genaue Auflistung des Diebesgutes ist derzeit noch nicht möglich. Ebenso können aktuell keine Angaben zur Schadenshöhe oder zur Anzahl der Geschädigten gemacht werden. Hierzu bedarf es zunächst weiterer Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei in Homberg geführt werden.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Johannes-Zenker-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

