Polizei Homberg

POL-HR: Diebe auf frischer Tat ertappt und noch vor Ort festgenommen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.01.2026:

Borken/Hessen

Tatzeit: Donnerstag, 08.01.2026, 21:17 Uhr

Am Donnerstagabend gegen 21:17 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei in Homberg darüber, dass zwei Männer soeben versuchen würden, in einen Imbiss am Bahnhof in Borken einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Tatverdächtigen über ein geöffnetes Fenster Zugang zu dem Imbiss. Im Inneren entnahmen sie mehrere Getränke aus einem Kühlschrank. Anschließend verließ einer der beiden Männer den Verkaufsraum wieder.

Dieser konnte von einem Zeugen bis zum Eintreffen der Streife der Polizeistation Homberg festhalten werden. Der zweite Tatverdächtige hielt sich weiterhin im Imbiss auf und wurde dort schlafend angetroffen. Auch er wurde noch vor Ort festgenommen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen und einen 46-jährigen Mann aus Litauen. Beide müssen sich nun wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs verantworten.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg

