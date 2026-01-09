PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HR: Festnahme eines E-Scooter-Diebes dank aufmerksamer Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.01.2026:

Fritzlar

Tatzeit: Donnerstag, 08.01.2026, 16:55 Uhr

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:55 Uhr kam es in der Gießener Straße, im Bereich eines dortigen Lebensmittelmarktes, zu einem Diebstahl eines E-Scooters.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete, wie eine männliche Person, bekleidet mit einer schwarzen Kappe und einem schwarzen Kapuzenpullover, den E-Scooter entwendete. Sie alarmierte die Polizei in Fritzlar, die sofort eine Streife entsandte.

Währenddessen nahm ein weiterer Zeuge die Verfolgung des mutmaßlichen Täters auf. Dieser konnte kurze Zeit später durch zwei Beamte der Polizeistation Fritzlar gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 36-jährigen Mann aus Borken, der sich nun wegen Diebstahls und unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeugs verantworten muss.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

