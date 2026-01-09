PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Niedermöllrich - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.01.2026:

Wabern

Tatzeit: Dienstag, 06.01.2026, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 08.01.2026, 16:20 Uhr

Zwischen Dienstag, dem 06.01.2026, 18:00 Uhr und Donnerstag, dem 08.01.2026, 16:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Hopfenberg in Niedermöllrich, einem Ortsteil von Wabern, ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten durch gewaltsames Öffnen eines rückseitig gelegenen Fensters Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume gezielt nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Täter durch das Einstiegsfenster vom Tatort.

Ob die Einbrecher Beute machten, ist derzeit noch unklar.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100,- Euro geschätzt.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in Niedermöllrich gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

