POL-HR: Brand im Ferienpark am Silbersee - Müllcontainer und Pkw beschädigt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.01.2026:

Frielendorf

Tatzeit: Donnerstag, 08.01.2026, 22:35 Uhr

Am Donnerstagabend gegen 22:35 Uhr kam es im Ferienpark am Silbersee in Frielendorf zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Grund hierfür war der Brand von vier Müllcontainern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten die Müllcontainer aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf einen in unmittelbarere Nähe abgestellten Pkw der Marke Ford über.

Die Feuerwehr Frielendorf konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.

Über die Ursache des Brandgeschehens gibt es bisher keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Homberg geführt und dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Donnerstagabend im Bereich des Ferienparks am Silbersee verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell