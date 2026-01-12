PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Schule in Melsungen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.01.2026:

Melsungen

Tatzeit: Freitag, 09.01.2026, 11:00 Uhr, bis Samstag, 10.01.2026, 10:25 Uhr

In der Zeit von Freitag, 11:00 Uhr, bis Samstag, 10:25 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Schule in der Evesham-Allee in Melsungen ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zunächst, ein Fenster aufzuhebeln. Da dies misslang, beschädigten sie die Scheibe im Bereich des Fenstergriffs und öffneten das Fenster auf diese Weise. Im Gebäude entwendeten sei ein iMac und flüchteten anschließend vom Tatort.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

