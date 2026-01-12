POL-HR: Einbruch in Schule in Melsungen - Polizei sucht Zeugen
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.01.2026:
Melsungen
Tatzeit: Freitag, 09.01.2026, 11:00 Uhr, bis Samstag, 10.01.2026, 10:25 Uhr
In der Zeit von Freitag, 11:00 Uhr, bis Samstag, 10:25 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Schule in der Evesham-Allee in Melsungen ein.
Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zunächst, ein Fenster aufzuhebeln. Da dies misslang, beschädigten sie die Scheibe im Bereich des Fenstergriffs und öffneten das Fenster auf diese Weise. Im Gebäude entwendeten sei ein iMac und flüchteten anschließend vom Tatort.
Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500,- Euro geschätzt.
Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.
