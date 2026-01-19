PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Baustellencontainer aufgebrochen

Mühlacker (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag oder Samstag in einen Container bei der Umspannstation Enzberg eingedrungen und haben Werkzeuge mitgenommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brach bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit von Freitag, 13:00 Uhr, bis Samstag, 19:00 Uhr, den Baustellencontainer gewaltsam auf und entwendete mehrere hochwertige Werkzeuge. Der Diebstahlsschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 11:55

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeug entwendet - Zeugenhinweise erbeten

    Pforzheim (ots) - Am frühen Sonntagmorgen haben Unbekannte einen Toyota im Stadtteil Haidach entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro. Nach bisherigem Sachstand stand der Pkw in einer Parkbucht in der Breslauer Straße. Zwischen Mitternacht und 2:15 Uhr verschwanden die Täter mit dem grauen Toyota, Modell RAV 4. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:35

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken mit dem Auto unterwegs

    Pforzheim (ots) - Mit über zwei Promille ist ein 54-Jähriger am Samstagnachmittag von Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd kontrolliert worden. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der Mercedes-Fahrer auffällig gegen 17:30 Uhr auf der Kelterstraße stadteinwärts. Auf der Durlacher Straße wurde die 54-Jähriger von der Polizei kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von weit über zwei ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:46

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

    Pforzheim (ots) - Weil ihnen die Fahrweise eines BMW-Fahrers aufgefallen ist, wollte am frühen Sonntagmorgen eine Streife des Verkehrsdienstes Pforzheim den Fahrer kontrollieren. Der BMW fiel der Streife zunächst an der Kreuzung Leopoldstraße/Zerennerstraße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf. Nachdem die Beamten durch Einschalten von Martinshorn und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren