POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Baustellencontainer aufgebrochen

Mühlacker (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag oder Samstag in einen Container bei der Umspannstation Enzberg eingedrungen und haben Werkzeuge mitgenommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brach bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit von Freitag, 13:00 Uhr, bis Samstag, 19:00 Uhr, den Baustellencontainer gewaltsam auf und entwendete mehrere hochwertige Werkzeuge. Der Diebstahlsschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

