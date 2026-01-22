PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Jugendlicher nach schwerem Raub in Untersuchungshaft

Ispringen (ots)

Zusammen mit zwei bislang unbekannten Personen soll ein 17-Jähriger am Montagnachmittag in Ispringen einen 25-jährigen Mann überfallen und ihm seinen Schlüsselbund geraubt haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen traf der Geschädigte gegen 16:40 Uhr in der Nähe des Dorfplatzes auf drei Personen und wurde von der Gruppe körperlich angegriffen. Unter Androhung von Gewalt forderten die jungen Männer zunächst Bargeld. Da der Geschädigte kein Geld bei sich hatte, nahmen die drei Personen den Schlüsselbund des 25-Jährigen an sich. Anschließend wurde der Geschädigte mit Pfefferspray attackiert und geschlagen. Dabei wurde der Mann am Kopf verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Tatverdächtiger konnte kurz nach der Tatausführung vorläufig festgenommen werden.

Der dringend tatverdächtige 17-Jährige wurde am Dienstagmittag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Pforzheimer Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie bestehender Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug.

Der jugendliche Tatverdächtige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den Mittätern, welche bei der Tat vermummt waren, dauern derzeit noch an.

Die Mittäter werden wie folgt beschrieben:

   -	Tatverdächtiger 1: ca. 170 cm groß, komplett schwarz gekleidet, 
Pufferjacke, schwarze Skimaske und Mütze
   -	Tatverdächtiger 2: ebenfalls komplett schwarz gekleidet, 
glänzende Pufferjacke

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die zwei Mittäter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Melanie Konrad, Polizeipräsidium Pforzheim

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

