Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr verhilft Rettungsdienst Zugang zur Patientin

Sprockhövel (ots)

Am Montag wurde der Rettungsdienst zur einer Patientin in der Rosenstraße gerufen. Da diese Patientin zwar ansprechbar war, aber die Wohnungstür nicht mehr eigenständig öffnen konnte, wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 14.25 Uhr zur Unterstützung gerufen. Die Feuerwehr verschaffte dem Rettungsdienst Zugang zur Wohnung, so dass die Patientin durch diesen weiter versorgt werden konnte. Für die Feuerwehr war damit der Einsatz gegen 15.25 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell