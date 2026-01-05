FW-EN: Feuerwehr verhilft Rettungsdienst Zugang zur Patientin
Sprockhövel (ots)
Am Montag wurde der Rettungsdienst zur einer Patientin in der Rosenstraße gerufen. Da diese Patientin zwar ansprechbar war, aber die Wohnungstür nicht mehr eigenständig öffnen konnte, wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 14.25 Uhr zur Unterstützung gerufen. Die Feuerwehr verschaffte dem Rettungsdienst Zugang zur Wohnung, so dass die Patientin durch diesen weiter versorgt werden konnte. Für die Feuerwehr war damit der Einsatz gegen 15.25 Uhr beendet.
