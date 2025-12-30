Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf dem Hauptkanal rechts

Papenburg (ots)

Am Heiligabend, 24. Dezember 2025, kam es in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 18:15 Uhr auf der Straße "Hauptkanal rechts" in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke einen ordnungsgemäß in Höhe der Hausnummer 85 abgestellten grauen Mercedes CLA. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 / 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell