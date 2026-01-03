FW-EN: Waldkauz befreit

Feuerwehr Sprockhövel

Am 2.1.2026 um 16:55 Uhr wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu einer Tierrettung alarmiert. Auf der Straße Mettberg war ein Waldkauz in einen Kamin geraten und war eingeklemmt. Die Einsatzkräfte konnten den Waldkauz über die Revisionsöffnung befreien. Das Gefieder war stark verrußt. Der Waldkauz wurde zur Wildvogelstation Passmühle zur weiteren Versorgung und Reinigung gebracht. Der Einsatz dauerte ca. eine Stunde. Es waren 11 Feuerwehrleute am Einsatz beteiligt.

