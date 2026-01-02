Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Gasmelder in Wohnhaus ausgelöst

Sprockhövel (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 13:30 Uhr zu einem Wohnhaus an der Bochumer Str. alarmiert. Vor Ort hatte ein Gasmelder ausgelöst. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr geräumt und unter Atemschutz zur Durchführung von Messungen begangen.

Seitens der Feuerwehr konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Der hinzugerufene Energieversorger konnte ebenfalls keine Ursache ausmachen. Zur Sicherheit wurde die Heizungsanlage bis zur technischen Überprüfung durch einen Fachbetrieb bis auf Weiteres außer Betrieb genommen.

Der Einsatz endete um 14:15 Uhr. Ausgerückt waren 25 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit neun Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell