PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht auf der Bochumer Straße - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Bereits am 30. Dezember, gegen 9.45 Uhr, kam es auf der Bochumer Straße in Herne zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der 61-jährige Herner mit seinem Motorroller die Bochumer Straße in Richtung Bochum. An der Einmündung Bochumer Straße / Berninghausstraße touchierte ein Pkw, der nach links auf die Bochumer Straße ab-bog, den Rollerfahrer. Dieser stürzte und wurde leicht verletzt.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Derzeit liegen keine Informationen zum Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer vor.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5224 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marco Bischoff
Telefon: 0234 909-1021
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:29

    POL-BO: Versuchter Einbruch in Bochum: Täterduo festgenommen

    Bochum (ots) - Am 31. Dezember 2025, gegen 11.30 Uhr, wurde im Kordbecksweg in Bochum ein versuchter Einbruch in ein Wohnhaus gemeldet. Ein Täterduo, bestehend aus einer jungen Frau und einem jungen Mann, versuchte, in das Gebäude einzudringen, floh jedoch ohne Beute von der Örtlichkeit. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen im Nahbereich festgenommen werden. Die Personalien ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:19

    POL-BO: Nach Angriff auf einen 31-Jährigen: Polizei bittet Augenzeugen, sich zu melden

    Bochum (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Bochum. Nach einem Angriff auf einen 31-Jährigen am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages in Bochum mit einer Festnahme (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6186506) sucht die Polizei jetzt Zeugen, die die Tat mitbekommen haben. Die Tat ereignete sich ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:30

    POL-BO: Exhibitionismus an U-Bahnhaltestelle: Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Herne (ots) - Die Herner Polizei sucht nach einem Mann, der sich am Neujahrstag abends an einer U-Bahnhaltestelle in Herne-Baukau entblößt haben soll. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll sich der Mann gegen 18.40 Uhr an der U-35-Haltestelle "Herne Bahnhof" (Konrad-Adenauer-Platz) zwei Mädchen (12, 13) aus Herne genähert und beide am Oberschenkel berührt haben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren