Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht auf der Bochumer Straße - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Bereits am 30. Dezember, gegen 9.45 Uhr, kam es auf der Bochumer Straße in Herne zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der 61-jährige Herner mit seinem Motorroller die Bochumer Straße in Richtung Bochum. An der Einmündung Bochumer Straße / Berninghausstraße touchierte ein Pkw, der nach links auf die Bochumer Straße ab-bog, den Rollerfahrer. Dieser stürzte und wurde leicht verletzt.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Derzeit liegen keine Informationen zum Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer vor.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5224 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell