POL-BO: Exhibitionismus an U-Bahnhaltestelle: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots)

Die Herner Polizei sucht nach einem Mann, der sich am Neujahrstag abends an einer U-Bahnhaltestelle in Herne-Baukau entblößt haben soll.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll sich der Mann gegen 18.40 Uhr an der U-35-Haltestelle "Herne Bahnhof" (Konrad-Adenauer-Platz) zwei Mädchen (12, 13) aus Herne genähert und beide am Oberschenkel berührt haben. Die Mädchen flüchteten daraufhin. Beim Weglaufen sahen sie noch, wie der Mann sich entblößte.

So wird der Gesuchte beschrieben: männlich, 30-40 Jahre alt, Bart, laut Zeugenaussagen sah der Täter "ungepflegt" aus und machte einen "verrückten Eindruck". Er trug eine graue Jogginghose sowie eine braun-schwarze Jacke mit aufgesetzter Kapuze.

Das Kriminalkommissariat 12 führt die Ermittlungen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234 909-4120 (-4441) um Hinweise.

