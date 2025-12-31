Polizei Bochum

POL-BO: Pkw prallt in der Bochumer Innenstadt gegen Baum - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Bochumer Innenstadt ist am Dienstagabend, 30. Dezember, ein Mann (21, aus Bochum) mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Bochumer gegen 20.35 Uhr den Nordring in Fahrtrichtung Ostring. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich Nordring / Dorstener Straße mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen der Straßenmitte und kollidierte dort mit dem Baum.

Bei dem Aufprall zog sich der Bochumer leichte Verletzungen zu, die vor Ort durch eine RTW-Besatzung behandelt wurden.

Das Fahrzeug des Bochumers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Der beschädigte Baum wurde durch die Bochumer Feuerwehr gefällt.

Laut Zeugenaussagen könnte ein zweites Fahrzeug an dem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein.

Das Verkehrskommissariat bittet nun den Fahrer des möglichen zweiten Pkw sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

