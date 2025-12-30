PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Raub in Langendreer: Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

Bochum (ots)

Die Bochumer Kriminalpolizei ermittelt nach einem Raub am frühen Dienstagmorgen, 30. Dezember, in Langendreer. Es wird nach zwei Tatverdächtigen gefahndet.

Nach aktuellem Stand war ein 32-Jähriger aus Bochum gegen 2 Uhr auf der Alten Bahnhofstraße unterwegs. In Höhe des Elektrogeschäfts (Hausnummer 189) kamen ihm zwei Männer entgegen. Unvermittelt wurde der Bochumer geschlagen und ging zu Boden. Die Täter entrissen ihm daraufhin seinen Rucksack und entwendeten zudem sein Smartphone, ehe sie flüchteten.

Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde ambulant in einer Klinik behandelt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide männlich, der eine 185-195 cm groß, gut 120 kg schwer, mit Glatze; der andere ca. 175-180 cm groß, mit athletischer Figur und schwarzen Haaren.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8210 (-4441 Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

