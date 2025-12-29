Polizei Bochum

POL-BO: Kirchenfenster beschädigt: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Witten (ots)

Die Polizei ermittelt aktuell wegen einer Sachbeschädigung an einer Kirche in Witten-Stockum. Es werden Zeugen gesucht.

Zwischen Samstag, 20. Dezember, 12 Uhr, und Samstag, 27. Dezember, 10 Uhr, beschädigten Unbekannte ein Fenster der Kirche an der Hörder Straße 364 - wahrscheinlich durch das Werfen von Gegenständen. Zudem demolierten sie einen Bewegungsmelder.

Das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) führt die Ermittlungen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 02302 209-8310 (-4441 Kriminalwache).

