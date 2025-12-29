Polizei Bochum

POL-BO: Größere Menge Pyrotechnik von Supermarktparkplatz entwendet

Bochum (ots)

Eine große Menge an Feuerwerkskörpern ist in der Zeit vom 27. auf den 29. Dezember (22.30 - 05.30 Uhr) in Bochum entwendet worden.

Die Pyrotechnik wurde an der Markstraße auf einem Supermarktparkplatz in einem größeren Container gelagert.

Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu diesem Container verschafft und sämtliches Feuerwerk entwendet. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass für den Abtransport der Beute Fahrzeuge eingesetzt wurden.

Die Höhe des Diebesgutes liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8210 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell