POL-BO: Fußgänger (20/21) bei Verkehrsunfall verletzt
Witten (ots)
Am gestrigen 28. Dezember, gegen 17.30 Uhr, kam es in Witten im Kreuzungsbereich Annenstraße / Holzkampstraße zu einem Verkehrsunfall.
Ein 29-jähriger Wittener fuhr mit seinem Kleintransporter auf der Holzkampstraße und bog nach links auf die Annenstraße ab.
Zeitgleich überquerten ein 21-Jährige und ein 20-Jähriger (beide aus Witten) die Annenstraße.
Es kam zu einer Kollision zwischen dem Transporter und den beiden Fußgängern.
Die 21-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen.
Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich gesperrt werden.
Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bochum
Marco Bischoff
Telefon: 0234 909-1021
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell