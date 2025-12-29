PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Fußgänger (20/21) bei Verkehrsunfall verletzt

Witten (ots)

Am gestrigen 28. Dezember, gegen 17.30 Uhr, kam es in Witten im Kreuzungsbereich Annenstraße / Holzkampstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 29-jähriger Wittener fuhr mit seinem Kleintransporter auf der Holzkampstraße und bog nach links auf die Annenstraße ab.

Zeitgleich überquerten ein 21-Jährige und ein 20-Jähriger (beide aus Witten) die Annenstraße.

Es kam zu einer Kollision zwischen dem Transporter und den beiden Fußgängern.

Die 21-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marco Bischoff
Telefon: 0234 909-1021
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

