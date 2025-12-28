Polizei Bochum

POL-BO: Ausschreitungen bei Eishockeyspiel in Herne - Polizei unterbindet größere Konfrontationen

Herne (ots)

Am Sonntagabend (28. Dezember) kam es im Rahmen der Eishockeybegegnung zwischen dem Herner EV Miners und den Hannover Scorpions zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Bereits vor Spielbeginn (18.30 Uhr) mussten Ordnungsdienst und Polizei im Bereich der Hannibal Eisarena einschreiten, um eine Konfrontation zwischen rund 50 Personen zu unterbinden. Unter den Zuschauern befanden sich nach ersten Erkenntnissen zahlreiche gewaltbereite Personen, darunter auch Angehörige der Fußballszene aus dem Ruhrgebiet. Während des letzten Drittels kam es im Zuschauerraum erneut zu Ausschreitungen. Nur durch den Einsatz starker Polizeikräfte konnten die Störungen beendet werden.

Aufgrund der dynamischen Lage wurden frühzeitig polizeiliche Verstärkungskräfte aus angrenzenden Kreispolizeibehörden (Essen, Gelsenkirchen, Dortmund Recklinghausen etc.) hinzugezogen.

Die Ermittlungen zu den Vorfällen und den beteiligten Personen durch die Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell