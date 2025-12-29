POL-BO: Mehrere Autos in Herne zerkratzt: Polizei bittet um Zeugenhinweise
Herne (ots)
Die Polizei ermittelt wegen beschädigter Autos auf der Wilhelmstraße in Herne. Es werden Zeugen gesucht.
Die Taten haben sich am zweiten Weihnachtsfeiertag zwischen 12 und 15.45 Uhr ereignet. Unbekannte zerkratzten in dieser Zeit den Lack von mindestens sieben geparkten Fahrzeugen.
Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 02323 950-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.
