Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht Fahrer eines weißen VW Caddy

Bochum (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagnachmittag, 28. Dezember, in Bochum-Querenburg sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Radfahrer (65, aus Bochum) war um kurz nach 15 Uhr auf der Markstraße in Richtung Tsukuba-Ring unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Höfestraße wurde er von einem abbiegenden VW Caddy erfasst und kam zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Zwei Männer stiegen kurz aus, entfernten sich letztlich aber in Richtung Tsukuba-Ring.

So werden die Gesuchten beschrieben: beide männlich, der eine 20-30, der andere 40-50 Jahre alt; laut Zeugenangaben sprachen sie Arabisch miteinander. Sie waren mit einem weißen VW Caddy unterwegs.

Das Verkehrskommissariat bittet den gesuchten Mann sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5223 zu melden.

